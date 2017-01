Sofia Vergara : "Je ne voulais pas ramener un homme là où vit mon fils..."

C'est pour faire plaisir à leurs fans que Sofia Vergara et son mari Joe Manganiello ont accordé une interview exclusive au magazine Hola!, un an après leur mariage.

"On veut montrer aux fans ce qu'ils attendent. C'est pour ça que j'ai convaincu Joe de faire cette interview. C'est un moment particulier pour notre couple et nous tenons à préserver notre vie privée, mais nous avons les meilleurs fans du monde et nous savons à quel point ça leur fait plaisir de nous voir heureux et amoureux", a-t-elle expliqué.

À 44 ans, la star de la série Modern Family file le parfait amour avec son mari, malgré les poursuites en justice de son ex-fiancé Nick Loeb qui veut faire main basse sur leurs embryons congelés. Marié depuis novembre 2015, Sofia s'est imposée comme une évidence au beau gosse de la série True Blood, qui lui a demandé sa main après quelques mois de romance.

"Très rapidement, nous nous sommes rendu compte qu'il fallait faire passer le bonheur de l'autre et son bien-être avant le nôtre. Une fois que vous avez gagné cette confiance-là, vous vous y cramponnez de toutes vos forces. Ou alors vous faites comme moi et vous achetez une bague", a confié l'acteur de 40 ans.

Si Joe Manganiello a tout de suite compris que Sofia était la femme de sa vie, de son côté, la comédienne a fait preuve de davantage de réserve. Non seulement à cause de leur différence d'âge mais aussi pour son fils Manolo (24 ans, né de son premier mariage avec Joe Gonzalez).

"En partie parce que je n'avais pas rencontré la bonne personne jusque-là, et aussi parce qu'emménager avec quelqu'un aurait eu un impact psychologique sur mon fils. Je ne voulais pas ramener un homme là où vit mon fils. C'est sans doute pour ça que j'ai toujours préféré les relations longues distances, avec des hommes venus d'ailleurs", a-t-elle avoué.

La preuve, s'il en fallait une, que Joe Manganiello ne s'est pas trompé : le jeune Manolo adore son nouveau beau-père, presque autant que sa mère !

