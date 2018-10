Sofia Vergara : Son ex veut détruire son mariage avec Joe Manganiello

Deux ans de procédure judiciaire et toujours aucun dénouement dans l'affaire des embryons de Sofia Vergara. Depuis 2016, l'actrice américaine se bat contre son ex-fiancé Nick Loeb au sujet des deux embryons féminins qu'ils ont congelés avant leur rupture survenue en 2014. Il souhaite les garder et elle voudrait les détruire. Selon des proches de la comédienne, celle-ci serait certaine que son ex utilise cette bataille juridique comme moyen de revanche pour tenter de détruire son mariage avec Joe Manganiello.

Comme le rapporte TMZ ce 29 octobre 2018, les motivations de Nick Loeb seraient donc tout sauf en rapport avec un désir sincère de devenir père. Particulièrement motivé dans sa démarche, le businessman de Los Angeles loue une maison vide en Louisiane afin de maintenir ce troisième procès dans un État qui reconnaît les embryons comme des êtres humains. Il serait allé jusqu'à ouvrir un fonds fiduciaire aux noms d'Emma et Isabella, les prénoms qu'il a choisi pour les deux embryons. Les proches de son ex-fiancée pointent par ailleurs que son envie d'être père est déjà comblée puisqu'il aurait désormais une petite fille née d'une relation avec une autre femme.