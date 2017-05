Sofia Vergara accusée d'adultère : La femme de Joe Manganiello réagit...

Qui s'attaque à Sofia Vergara doit s'attendre à subir ses foudres en retour. Cette semaine, la star de la série The Modern Family s'est servie de ses réseaux sociaux pour pousser un gros coup de gueule contre les journalistes de Star Magazine.

Sur sa couverture, le tabloïd américain à la crédibilité douteuse rapportait la supposée rupture de l'actrice avec son mari Joe Manganiello, après seulement dix-sept mois de mariage, et assurait l'avoir prise en flagrant délit d'adultère lors d'un séjour à Rome. "Joe n'aurait pas dû lui faire confiance", balançait le magazine, ajoutant qu'elle ne portait plus son alliance.

"Le rédacteur en chef de ce magazine est un idiot. Tant qu'à supprimer mon alliance des photos pour monter de toutes pièces une fausse histoire, il fallait aussi enlever toutes les photos de la remise de prix qui a eu lieu à Rome, publiées sur les réseaux sociaux, et sur lesquelles on voit que je porte ma bague. Au passage... c'est mon ami, le producteur du film Bent avec qui j'ai tourné à Rome et qui est ensuite venu chez moi la semaine suivante pour fêter Pâques", a-t-elle écrit sur sa page Instagram en réponse aux sordides accusations.

A l'intérieur du magazine, les journalistes rapportent que l'on pouvait voir des photos de Sofia en train de danser avec le producteur en question, Andrea Lervolino, lors du gala de l'Ischia Film and Music Festival au cours duquel elle a reçu un prix ce soir-là. Histoire d'enfoncer le clou et de montrer que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, la comédienne de 44 ans a publié plusieurs photos d'elle avec son amoureux sur sa page personnelle, dont un selfie dégoulinant d'amour.

Qu'on se rassure, tout va donc très bien entre le beau gosse de 40 ans, révélé par son rôle dans la série True Blood, et la belle Sofia Vergara. Si l'actrice est toujours en guerre avec son ex-fiancé Nick Loeb au sujet de ses embryons congelés, de son côté la star du film Magic Mike ne désespère pas d'avoir un jour des enfants avec sa bien-aimée.