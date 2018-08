Sonia Rolland sublime en maillot de bain : Elle dévoile sa taille de guêpe

Sonia Rolland continue de profiter de ses vacances mémorables en famille à bord d'un bateau qui sillonne les régions de France. Après avoir partagé quelques instants câlins avec ses filles, l'ancienne reine de beauté a dévoilé une photo d'elle où elle apparaît plus divine que jamais.

C'est sur son compte Instagram que Sonia Rolland s'est donc affichée en maillot de bain une pièce. Jambes longues et fines, ventre plat, cheveux lâchés... la comédienne n'a rien perdu de sa silhouette de rêve, dix-huit ans après avoir été élue Miss France. De quoi faire fondre ses abonnés qui ont multiplié les commentaires de cette publication jusqu'à user des termes "Perfection", "Déesse", "Sexy", "Canon" ou encore "Éternelle beauté". De beaux compliments pour qualifier la maman de 37 ans.

Car oui, pour rappel, Sonia Rolland a donné naissance à deux petites filles. Tess, son aînée (11 ans) qu'elle a eu avec son ex Christophe Rocancourt, et Kahina (6 ans), sa cadette, fruit de ses amours avec son actuel compagnon, le réalisateur Jalil Lespert. D'habitude très discrète sur sa vie privée, Sonia Rolland a dévoilé de nombreuses photos de ses enfants sur les réseaux a l'occasion de ses vacances ces derniers jours. Des moments rares et intimes de sa vie qui font toujours sensation.