Sophie Davant : "Je suis fan de Brigitte Macron"

Chaque jour, Sophie Davant fait le plein de téléspectateurs sur France 2 avec C'est au programme et plus récemment avec sa nouvelle émission, Affaire conclue. Interrogée par nos confrères de Télé Poche, l'animatrice de 54 ans a évoqué le succès de ce nouveau rendez-vous dédié aux enchères mais a aussi parlé, avec honnêteté, de son profond respect pour notre Première dame Brigitte Macron.

En effet, il y a quelques mois, Sophie Davant prenait déjà la parole dans Salut les Terriens (C8) pour défendre la populaire compagne du président de la République dont l'âge est trop souvent sujet à railleries. Une prise de position qu'elle ne regrette aucunement. "Je la trouve vive, cultivée et chaleureuse. Elle fait progresser l'image et la cause des femmes. On peut avoir son âge, aimer ou être aimée par un homme plus jeune, et pas des moindres, car c'est quelqu'un de brillant et séduisant", a-t-elle commenté. Et de poursuivre : "Je trouve qu'elle a endossé avec brio sa fonction. Les Français adorent Brigitte, et mois, je suis fan de Brigitte."

Il faut dire que Sophie Davant connaît effectivement bien les Français. Depuis trente ans, l'animatrice fait les bonnes audiences de France 2 où elle a débuté en tant que simple présentatrice de la météo en 1987. Aujourd'hui, ce sont les émissions qui s'adaptent à sa personnalité pour prétendre toucher un large public. "L'émission Affaire conclue est bien conçue et très ludique. Il y a aussi un côté humain, et c'est pour ça que je suis là. Quand j'ai rencontré le producteur, on a eu un coup de coeur réciproque. Il voulait que l'émission me ressemble. Je pense que c'est une émission dans l'ADN du service public", a-t-elle expliqué.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Poche, actuellement en kiosques.