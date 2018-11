Sophie Davant "maman fière" : Sa fille Valentine franchit une étape importante

Le cliché a été "liké" plus de 1300 fois en quelques heures et les internautes ont été nombreux à féliciter Valentine ainsi que Sophie Davant. "Félicitations à votre fille et bravo à vous", "Vous devez être tellement fière, et il y a de quoi. Bravo", "Félicitations ! Quel bonheur pour une maman de vivre ces instants précieux", "C'est fantastique ! Et bravo à la maman pour le soutien", peut-on ainsi lire.

Une nouvelle qui a dû mettre du baume au coeur de Sophie Davant. Il faut dire que ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour elle. En septembre dernier, l'animatrice de France 2 avait annulé les tournages de ses émissions. La raison n'était autre que son chagrin après la disparition de sa chienne Djette, morte d'une embolie pulmonaire.