Sophie Davant : Sa fille victime d'un accident, le jour de la fête des mères !

La fille de Sophie Davant est une fière cavalière, mais le dimanche 28 mai, elle a provoqué une belle peur à tous ses proches. En effet, Valentine, 21 ans, a été victime d'un accident de cheval alors qu'elle participait à une compétition hippique le jour de la fête des mères en Normandie, révèle le site de Closer. L'enfant de l'animatrice et de Pierre Sled – le couple est séparé depuis cinq ans – a été blessée, souffrant "d'une fracture de vertèbres cervicales. Son état a nécessité un rapatriement en urgence à Paris". En effet, "lors de son passage sur la piste de cross, la jeune cavalière a chuté lourdement de son cheval", précise le magazine.

Egalement maman de Nicolas (expert en musique), l'animatrice n'a pas présenté l'émission C'est au programme le 30 mai – Damien Thévenot l'a remplacée –, bien qu'elle ait assuré le numéro du lundi, afin de chouchouter sa fille qui a "subi une délicate intervention chirurgicale". Sur le compte Facebook de son centre équestre, le Poney club du Niavaran, la jeune cavalière a donné de ses (bonnes) nouvelles : "L'opération s'est bien passée, on m'a posé une plaque pour consolider mes vertèbres, plus de risque de paralysie. Je sors de l'hôpital demain matin, tout va bien, et on est soulagés surtout !"