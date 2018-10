Sophie Marceau nue : L'anecdote salée d'un candidat de TLMVPSP

C'est certain, tout le monde aurait voulu prendre sa place. Mercredi 24 octobre 2018, Nagui (56 ans) était aux commandes d'un nouveau numéro de Tout le monde veut prendre sa place, sur France 2. Laurent faisait partie des candidats qui ont tenté de détrôner Marie-Christine, la grande championne de l'émission. Et, quand est venu le moment de se présenter, le participant a fait une révélation torride sur Sophie Marceau.

En 1988, la belle brune aujourd'hui âgée de 51 ans incarnait Céline dans le film Chouans. Et pour les besoins d'une séquence, elle avait dû braver les eaux froides de la Bretagne. Très chanceux, Laurent se trouvait sur la plage où avait lieu le tournage et a pu voir l'actrice engagée complètement nue.

"On voit arriver deux femmes dont une en peignoir. Elle enlève le peignoir. Le film se déroule pendant la Révolution française, il n'y avait pas de maillot de bain à l'époque. Donc elle va directement dans l'eau totalement nue. (...) J'ai vu les deux parties hein, le haut et le bas quoi. Donc elle sort de l'eau et puis une assistante lui remet son peignoir. C'était l'occasion de voir Sophie Marceau totalement nue, pas uniquement le haut mais tout", a-t-il expliqué. Un moment qu'il n'oubliera sans doute jamais.