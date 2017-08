Sophie Marceau : Ses vacances à Paris, elle "kiffe" grave !

Si certains pouvaient la penser au fond du seau depuis les décès de sa maman et celui d'Andr­zej Zulawski, le père de son fils, il n'en est rien. Même la fin de sa romance avec Cyril Lignac ne l'abat pas. C'est du moins ce qu'elle explique en légende de sa photo : "Paris au mois d'août Je kiffe. Je monte mon film " Mrs Mills " Je kiffe. J'ai pas besoin d'arroser mes plantes il pleut assez. Je kiffe. Et les cieux de chez moi sont les plus beaux !! Je vous souhaite de bonnes vacances à tous et profitez de votre temps". Bref, Sophie kiffe comme jamais.

Même la pluie qui mine le moral des Parisiens depuis de longues semaines n'a pas d'emprise sur elle. Quelle force ! Comme elle l'indique, Sophie sera bientôt de retour sur grand écran dans Mrs Mills, film qu'elle réalise et dans lequel elle jouera également, au côté du légendaire Pierre Richard.

Dans Mrs Mills, Hélène, éditrice de "romance novels", vit une existence solitaire et rythmée par le travail, se réfugiant dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Sa vie suit une routine dans laquelle elle se complaît. Jusqu'au jour où Mrs Mills, une vieille américaine, pour le moins excentrique, vient s'installer dans l'appartement d'en face et bouleverser son quotidien...