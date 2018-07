Sophie Thalmann et Aishwarya Rai radieuses au Longines Paris Eiffel Jumping

Il y avait encore du beau monde sur le Champs-de-Mars pour le Longines Paris Eiffel Jumping. Vendredi 6 juillet 2018, soit au cours de la deuxième journée de cette compétition de saut d'obstacles professionnelle qui se clôturera ce samedi, les personnalités étaient toutes réunies autour de Virginie Coupérie-Eiffel pour applaudir les cavaliers et découvrir les nombreux ateliers, stands et spectacles.

Venue pour une séance spéciale de dédicaces, Sophie Thalmann (auteur du livre Mes amis les chevaux : le guide de la cavalière paru en 2014) s'est affichée resplendissante devant les photographes à l'instar de la majestueuse Aishwarya Rai. Venue remettre le prix Longines Eiffel Challenge (décerné à Ben Maher sur Explosion W), l'égérie L'Oréal était sublime dans une longue robe noire vaporeuse. La star indienne de 44 ans n'avait pas assuré le déplacement seule puisqu'elle était accompagnée de sa fille Aaradhya (6 ans, née de son mariage avec l'acteur bollywoodien Abhishek Bachchan) et de sa mère Brindya Rai.

Face aux cavaliers Louise Rochefort, Jessica Springsteen, Lorenzo de Luca et Bassem Hassan Mohammed, plusieurs autres personnalités sont apparues comme Vincent Cerutti, Jean-Charles de Castelbajac et sa compagne Pauline de Drouas, Frank Leboeuf et sa femme Chrislaure Nollet, Guy Drut, Marie Sara, Nelson Monfort et sa femme Dominique, Emmanuel Perrotin et sa femme Lorena Vergani. Enfin, autour de Virginie Coupérie-Eiffel se trouvaient sa fille Vanille (née de sa relation avec Julien Clerc) mais aussi Christophe Bonnat, Marie Coupérie-Eiffel, Coco Coupérie-Eiffel et Philippine Coupérie-Eiffel.