Sophie Turner enceinte de Joe Jonas ? La rumeur enfle...

Sophie Turner enceinte de Joe Jonas, c'est la nouvelle rumeur qui enfle ! Selon les informations rapportées le 9 septembre 2018 par la Page Six du New York Post, l'actrice de 22 ans pourrait attendre un heureux événement après que des témoins ont relevé des changements dans son comportement. Repérée il y a quelques jours lors d'un événement à Montauk, près de New York, la star de la série Game of Thrones serait effectivement apparue avec de jolies formes. "Elle avait l'air enceinte, elle avait ce teint si particulier. Et elle ne buvait pas d'alcool", lit-on.

La semaine dernière, Sophie Turner s'était également rendue à l'US Open avec son chéri pour encourager les champions de tennis. Des apparitions qui font tout autant jaser, la comédienne ayant pris soin de camoufler son ventre derrière des vêtements amples. Autre indice troublant : contactée par la Page Six, la porte-parole de Sophie Turner a refusé de réagir à la rumeur, laissant un peu plus planer le mystère.

Le 13 août dernier, la jolie blonde avait pourtant exhibé un ventre plat lors d'une journée à la piscine à Miami avec Joe Jonas (photos disponibles dans notre diaporama ci-dessus). Deux jours plus tard, elle était réapparue en larmes dans les rues de New York lors d'une promenade avec le chanteur de 29 ans. Sur Twitter, la star britannique avait justifié ces photos en expliquant qu'elle avait eu des douleurs abdominales... liées à ses menstruations. Il s'agirait donc d'un sacré timing si les rumeurs de grossesse se confirment dans les prochains mois. Ou peut-être s'agissait-il simplement d'un mensonge pour gagner du temps ?

Sophie Turner et Joe Jonas ont commencé à se fréquenter en octobre 2016. Un an plus tard, le chanteur lui demandait sa main. Il n'est pas le seul frère de la famille Jonas à s'être fiancé ces derniers mois puisque Nick Jonas (26 ans le 16 septembre) s'apprête à épouser Priyanka Chopra (36 ans).