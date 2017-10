Sophie Turner (Game of Thrones) et Joe Jonas fiancés !

Nick et Kevin, avec qui Joe formait les Jonas Brothers, ont été les premiers à féliciter leur frère. Nick (25 ans) a commenté sur Instagram : "Ahhh ! Félicitations à mon frère et à ma future belle-soeur pour vos fiançailles. Je vous aime tous les deux tellement." Kevin (29 ans), déjà marié avec deux enfants, est resté efficace et concis : "Yeah !!!"

Après la folle aventure des Jonas Brothers, Joe a publié un album solo Fastlife en (2011). Il est aujourd'hui le leader d'un autre groupe, DNCE, qui doit partir en Amérique du Sud du 18 novembre au 7 décembre pour assurer la première partie du 24K Magic World Tour de Bruno Mars.

Sophie Turner est évidemment connue pour son rôle de Sansa Stark dans la série Game of Thrones. Au cours des sept premières saisons, Sansa a déjà subi deux mariage forcés : le premier avec l'horrible roi Joffrey Baratheon, le second avec Tyrion Lannister. L'actrice est actuellement à Dublin où toutes les stars du show HBO viennent tout juste de se retrouver pour débuter le tournage de la huitième et finale saison de Game Of Thrones.