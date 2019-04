Sophie Turner (Game of Thrones) : "Je suis en thérapie et sous traitement"

Sur le tournage, Sophie Turner se confie à Maisie Williams, qui incarne sa petite soeur Arya Stark et est devenue sa meilleure amie. "On traversait la même chose. Et entre deux tournages, on s'enfermait ensemble. Pendant deux ans, on ne voyait personne d'autre. Je me suis isolée. Je ne voulais plus voir mes autres amis. Je pouvais fondre en larmes parce qu'il me fallait m'habiller le matin." Quand le Dr Phil lui fait remarquer que des millions de jeunes filles auraient aimé être à sa place, l'actrice répond : "Je ne sais pas, je suppose que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. J'avais juste l'impression que je ne méritais pas ce qui m'arrivait [le succès, NDLR]."

Ce n'est qu'il y a un an que Sophie Turner a pu en parler à ses parents. Au moment où elle a enfin sollicité l'aide d'un professionnel. "Je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Je suis en thérapie et sous traitement. Je m'aime un peu maintenant. Et je suis avec quelqu'un [Joe Jonas] qui me fait comprendre que j'ai quelques qualités. Quand quelqu'un vous dit je t'aime tous les jours, on finit par se dire qu'il doit y avoir une bonne raison." Désormais, elle ne lit plus les commentaires postés sur les réseaux sociaux. Kit Harington, très populaire interprète de Jon Snow dans la série, a récemment révélé avoir traversé une période de dépression très similaire sur le tournage.

Dans cette interview, l'actrice annonce qu'elle fait une pause dans sa carrière pour se consacrer à santé mentale et à sa vie personnelle. En plus de la saison 8 de Game of Thrones, on la retrouvera toutefois dans le rôle principal du film X-Men: Dark Phoenix le 5 juin 2019 sur nos écrans.