Game of Thrones : Sophie Turner a-t-elle révélé le sort de Sansa Stark ?

Pour rappel, le royaume du nord, mené par Jon Snow (Kit Harington), s'est associé à Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) et ses dragons pour vaincre le Roi de la nuit et son armée de zombies. Les marcheurs blancs, désormais en possession d'un dragon de glace, ont passé le mur et se dirigent vers Winterfell où les attendent les vivants. Les attentes sont telles autour de la série que certains parient sur le sort de chacun et le nom de celui qui finira sur le trône de fer (pour les bookmakers, c'est l'intriguant Bran Stark qui a le plus de chance d'en sortir vivant). Aussi courageuse soit-elle devenue au fil de ses horribles mésaventures, peu imaginent Sansa sortir vivante de la boucherie qui s'annonce... Et une simple photo de Sophie Turner endormie suffit à mettre en ébullition l'imagination de millions de fans.

HBO vient de publier les audiences de ce premier épisode. 17,4 millions de téléspectateurs américains se sont branchés sur la chaîne câblée dimanche soir. C'est un record pour Game of Thrones. On attend les chiffres à l'international qui doivent atteindre des sommets selon les estimations : cet épisode de GoT a été diffusé simultanément dans 170 pays. C'est le choix de HBO pour éviter les spoilers et limiter le piratage.