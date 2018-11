Soprano papa d'un fils qu'il ne connaît pas : "Pas le droit" de le contacter

En septembre 2017, Soprano faisait une révélation on ne peut plus inattendues. Papa de trois enfants nés de son mariage avec sa femme Alexia célébré en 2006, Inaya (née en 2007), Lenny (en 2009) et Luna (en 2012), le chanteur de 39 ans a également eu un enfant alors qu'il n'avait que 16 ans. Cette naissance n'a pour autant pas abouti à une paternité puisque la mère de l'enfant ne l'a pas prévenu et a choisi de placer le bébé sans lui demander son avis. "La plus grande blessure de mon existence", avait-il avoué à Paris Match.

Un peu moins mélancolique sur son nouvel album Phoenix disponible depuis le 9 novembre 2018, Soprano (Saïd M'Roumbaba de son vrai nom) est toujours très marqué par l'absence de cet enfant qu'il n'a jamais vu et ne verra probablement jamais. "Aujourd'hui, si nous devons reprendre contact, cela ne pourrait venir que de lui. Moi, je n'en ai pas le droit", confesse-t-il au Parisien. Ses rapports avec la mère de son fils sont pourtant moins conflictuels aujourd'hui : "C'est très compliqué, même si j'ai réussi à apaiser la situation avec la personne avec qui j'ai eu cet enfant." Celui qui a créé sa marque de vêtements K-Well ne perd malgré tout pas espoir : "On espère que tout va mieux de l'autre côté en espérant qu'un jour, peut-être des liens nous ramènent."

Ce fils et cette blessure provoquée par son absence, le coach de The Voice Kids (TF1) les abordent dans son nouvel album. "Le temps ne pourra jamais me rembourser, jamais me le ramener", chante-t-il, sans préciser de quel titre il s'agit.

L'intégralité de l'interview de Soprano est à retrouver dans Le Parisien du 9 novembre 2018.