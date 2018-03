Stanley Tucci (Hunger Games) : Sa femme de nouveau enceinte

Heureuse nouvelle pour Stanley Tucci et sa femme Felicity Blunt. Le fameux (et excentrique) présentateur des Hunger Games et la soeur de l'actrice Emily Blunt attendent un nouvel enfant. C'est à New York le 22 mars, lors de la soirée du film Final Portrait, que le comédien a écrit et réalisé, que le couple a officialisé les choses en affichant le baby bump de madame. Ils sont déjà parents de Matteo (3 ans) et le papa a également trois enfants nés de son précédent mariage avec Kathryn, décédée d'un cancer en 2009.

C'est en 2006, grâce à sa soeur Emily, partenaire de Tucci dans Le diable s'habille en Prada, que Stanley a rencontré l'agent littéraire Felicity Blunt. Leurs yeux se sont croisés sur le plateau de tournage, et l'amour est né. En août 2012, l'acteur révélait s'être marié en secret et le mois suivant, ils renouvelaient leurs voeux à Londres, en présence d'Emily, son mari John Krasinski, Meryl Streep, Steve Buscemi, Colin Firth et Ewan McGregor.

Final Portrait de Stanley Tucci est un drame avec Geoffrey Rush, Armie Hammer ainsi que les comédiennes françaises Clémence Poésy et Sylvie Testud. Présenté au Festival du film de Berlin, le long métrage qui vient de sortir aux États-Unis nous ramène dans le Paris de 1964. Le peintre Alberto Giacometti croise son ami critique d'art, James Lord, et lui propose d'être le modèle de sa dernière oeuvre. Ce qui devait durer quelques jours se transforme en semaines et témoigne de la vision aussi chaotique que riche du génie de l'artiste.