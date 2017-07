Stefán Karl Stefánsson en phase terminale : émotion pour les 42 ans de l'acteur

En dépit de toutes ces ondes positives, la suite des événements s'est avérée cruelle pour la star islandaise installée à Los Angeles : le 19 mai 2017, son épouse Steinunn, auteure, productrice et animatrice télé, révélait que le cancer avait récidivé et que deux masses étaient apparues sur son foie. Un mois plus tard, elle donnait des nouvelles encore plus dramatiques, annonçant que Stefán était désormais en phase terminale. "Même si les probabilités et les statistiques ne nous sont pas favorables et que la bougie de Stefán se consume rapidement, nous n'aurons pas peur de la peur", confiait-elle notamment.

Décidé à vivre pleinement ce qu'il lui reste à vivre, Stefán Karl Stefánsson a fêté lundi 10 juillet 2017 son 42e anniversaire en faisant le plein de sensations, profitant d'un vol en hélicoptère au départ de Reykjavik avec toute sa famille. Des moments spectaculaires dont Steinunn a partagé des images via les réseaux sociaux. Plus tôt ce mois-ci, à l'occasion des 48 ans de sa femme, Stefán avait loué "son amour inconditionnel" et "sa détermination" : "Je la regarde apprécier son rôle de mère un peu plus chaque jour et son attention envers les enfants est inépuisable, sans parler de celle qu'elle a envers moi, dans la situation où je me trouve (...) Je t'aime plus que tout dans ce système solaire et j'ai hâte de vivre les prochaines années avec toi dans les rires et dans la joie, comme les quatorze précédentes."