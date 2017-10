Stéphane Bern en couv avec Lionel : Il ne savait pas qu'il ferait la une !

À l'occasion de la diffusion de sa nouvelle émission Code Promo (France 2), Stéphane Bern a accordé une interview à Télé Star. Et il n'a bien sûr pas échappé à une question sur la couverture de Paris Match où il pose avec son compagnon Lionel.

On a ainsi appris que "Monsieur Patrimoine" ne savait pas qu'il ferait la une du magazine : "Il s'agissait d'un papier sur le collège de Thiron-Gardais dont j'ai fait l'acquisition. Il se trouve que Lionel était présent. Le photographe de Match nous a demandé si nous accepterions de poser ensemble. Quelques jours plus tard, le magazine m'annonce que je vais faire la une ! Ce fut la meilleure vente de l'été, 850 000 exemplaires. Je n'avais rien demandé."

Toutefois, Stéphane Bern ne regrette en rien d'avoir exposé son couple puisqu'il n'a eu que des retours positifs "des gens de la rue jusqu'au plus haut sommet de l'État". Son collègue Laurent Ruquier par exemple l'a félicité, tout en précisant qu'il aurait refusé si on le lui avait proposé. "Si cette couverture a pu montrer que l'amour sous toutes ses formes était entré dans les moeurs, tant mieux" a-t-il ajouté. Après quoi, l'animateur de 53 ans a coupé court aux rumeurs de mariage : "Pfff... C'est quand même mieux de faire la une de Paris Match que de passer devant le maire, non ?", a-t-il lancé dans un rire.