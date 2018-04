Stéphane Guillon tacle encore Thierry Ardisson : "Il envie ma liberté..."

La passe d'armes continue entre Thierry Ardisson et son ancien chroniqueur de Salut les Terriens (C8), Stéphane Guillon.

Ce 31 mars 2018, nos confrères de Télé Loisirs ont dévoilé une "interview sans filtre" de l'humoriste de 54 ans dans laquelle ce dernier revient sur ses échanges tendus avec son ancien patron – par médias interposés – depuis qu'il a lui-même qualifié l'homme en noir de "ringard" dans son livre Journal d'un infréquentable (Grasset). "On a eu une surréaction de sa part donc de facto ça prend tout l'espace médiatique !", a d'abord statué Stéphane Guillon. Et ce dernier d'ajouter avec recul : "La surenchère verbale, cette guéguerre entre gens du sérail, elle n'intéresse pas et je pense même qu'elle peut agacer les gens."

Cela étant dit, l'humoriste a tout de même accepté d'analyser le désamour que lui porte désormais Thierry Ardisson. "A mon avis, on était assez proches lui et moi dans notre ADN, dans notre façon de dire les choses, d'aimer la provocation, de rentrer parfois dans les gens et dans les idées et s'il surréagit à ce point là, c'est qu'il envie je pense ma liberté. Cette liberté là, lui, pour des raisons économiques, pour des raisons de pouvoir, il sait parce qu'il est intelligent qu'il l'a perdue", a-t-il lâché face à Laurent Argelier.

Pour rappel, le 24 mars dernier, Thierry Ardisson avait profité de l'émotion suscitée par une de ses interviews dans SLT pour lancer face caméra, les larmes aux yeux : "Je n'ai pas les larmes aux yeux sur commande, connard. J'ai les larmes aux yeux parce que je suis ému. Ça peut t'arriver un jour, tu verras."

Des propos qui répondaient à ceux balancés par Stéphane Guillon quelques jours plus tôt sur le plateau de C à Vous (France 5). Ce dernier révélait les coulisses de Salut les Terriens ! et évoquait notamment les fausses larmes calculées de l'animateur de 69 ans. "On coupe et on refait la séquence pour qu'il pleure exactement là où il a décidé de pleurer puisque, en conférence de rédaction, on décide que Thierry pleure à tel moment", avait-il déclaré. Une sortie très peu appréciée qui avait poussé Thierry Ardisson à répondre sèchement via un communiqué publié sur Twitter.