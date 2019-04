Stéphane Plaza, amoureux et fidèle : "Je vais aller au mariage..."

Les interviews de Stéphane Plaza se suivent et ne se ressemblent pas. Alors qu'il assurait récemment qu'il pleurait "très souvent" chez lui à cause de la solitude, voilà que l'animateur de M6 a annoncé sur C8 dans Touche pas à mon poste qu'il n'était pas célibataire et qu'il songeait même à se marier.

C'est quand l'animateur Cyril Hanouna a cherché à savoir où il en était sentimentalement que Stéphane Plaza (48 ans) a commenté, d'abord en tentant d'éluder quelque peu la question : "Je suis bien, je suis bien. Je suis bien ! Prochaine question ? Bien bien bien, pas sur le marché, très bien. Tout va bien. Bien accompagné, bravo." Et de poursuivre avec plus d'aplomb : "Tu vois, je suis tellement bien accompagné que je ne regarde même plus à côté les menus, ça ne m'intéresse plus du tout. Je pense que je vais aller au mariage. Pourquoi pas ? Je vais passer avec une petite enveloppe et vous pourrez mettre déjà un petit peu parce que tout le monde ne sera pas invité."

Une sortie qui tranche avec une récente interview qu'il avait accordée à Télé Loisirs. "Je suis un petit clown blanc avec beaucoup de failles. Je pleure d'ailleurs très souvent le soir. Quand on est de plus en plus connu, on s'enferme dans une solitude...", confiait-il.

Côté actualité, Stéphane Plaza proposera très bientôt une toute nouvelle émission sur M6. Celle-ci s'intitule Cette maison est pour vous et, comme son nom l'indique, elle permettra à une famille en détresse de trouver un toit pour débuter une vie meilleure.

