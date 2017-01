Stéphane Plaza : "Des problèmes d'érection" ? Il rétablit la vérité

Stéphane Plaza a pu compter sur Isabelle-Morini Bosc pour rétablir la vérité dans Touche pas à mon poste (C8), mercredi 25 janvier 2017.

D'ordinaire très discret sur sa vie privée, l'animateur de Chasseurs d'appart et de Recherche appartement ou maison avait fait des confidences (très) intimes sur sa sexualité à l'occasion d'une interview pour le magazine Télé Star. Stéphane Plaza avait confié qu'il était toujours célibataire à 46 ans car "plus personne ne lui tape dans l'oeil... sauf les biens immobiliers". Et de préciser avec humour : "J'ai des problèmes d'érection alors pour se caser, c'est compliqué. [Il rit, NDLR]. Au-dessus de 40 ans, l'homme a du mal, la difficulté est là. Michel Cymes me l'a confirmé, il m'a dit : 'Stéphane, ne sois pas inquiet.'" Des déclarations qui ont rapidement fait le tour du web et des médias.

La star de l'immobilier, qui a récemment vu l'une de ses agences vandalisée, a ainsi pris la décision de mettre les choses au clair avec l'aide d'Isabelle-Morini Bosc. Au cours de l'émission diffusée hier soir, la chroniqueuse a confié : "Il y avait une fille qui avait écrit dans un article que Stéphane Plaza avait des problèmes d'érection. Je l'ai croisé hier, et il m'a dit : 'Tu peux dire à toute l'équipe que je n'ai absolument pas de problèmes d'érection. C'est une fille qui a écrit une connerie.'"

Un message qu'elle n'a pas oublié de transmettre. Stéphane Plaza a dû apprécier !