Stéphane Rotenberg : Sa fille Emma reçoit un premier prix

Stéphane Rotenberg peut être fier de sa fille. Emma Rotenberg a décroché son premier prix, à seulement 19 ans. La jeune fille qui étudie la mode à Milan a participé cette semaine participait au concours Denim Première Vision, qui confronte les 5 écoles de mode et de technologie les plus réputées d'Europe.

L'équipe a avoir remporté le prix n'est autre que celle baptisée Chimera, et dont Emma Rotenberg fait partie. Les étudiants gagnants ont relevé le défi, axé sur le futur et l'innovation. Après 48 heures de travail intense, l'équipe Chimera avait présenté un produit "connecté, fonctionnel, innovant, créatif et durable".

Dans les colonnes de Gala, Stéphane Rotenberg avait déjà évoqué avec fierté sa fille Emma. "Moi, j'ai quitté le domicile parental à 22 ans. Et encore, je rentrais le week-end avec mon linge sale ! Elle, à 17 ans et demi, elle est partie toute seule chercher un appartement, gérer ses inscriptions. Je n'ai eu qu'à valider ses choix et à donner quelques conseils de circonstances", avait-il déclaré.