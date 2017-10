Stéphanie de Monaco : Radieuse à Bucarest pour un bel hommage à son père Rainier

En janvier 2018, la princesse Stéphanie de Monaco – avec sans aucun doute sa fille et "héritière" Pauline Ducruet à ses côtés – présidera à la 42e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo, qui célébrera 250 ans de cirque. Une tradition à laquelle le Rocher donne année après année toutes ses lettres de noblesse à travers la manifestation créée par le prince Rainier III.

Plus de douze ans après la mort du souverain amoureux des arts, un hommage lui a été rendu à ce titre à Bucarest, qui cultive également les arts du cirque et entretient des liens étroits avec le festival monégasque : la princesse Stéphanie a ainsi fait le déplacement dans la capitale de la Roumanie les 4 et 5 octobre 2017 à l'occasion du dévoilement d'une statue en bronze à l'effigie de son père. L'oeuvre a pris place au sein du bien nommé Parc du Cirque, entourée d'autres sculptures représentant des scènes de la piste aux étoiles, et a été révélée au cours d'une cérémonie en plein air animée par un numéro de voltige qui a fait le bonheur de la princesse.

Stéphanie de Monaco était accompagnée par la maire de Bucarest, Gabriela Firea, laquelle l'avait au préalable accueillie à l'Hôtel de Ville avec sa délégation. Dans ses rangs se trouvait fort logiquement Urs Pilz, l'indispensable directeur artistique du Festival international du cirque de Monte-Carlo, qui compose chaque année le programme spectaculaire du rendez-vous, rassemblant le meilleur du cirque mondial. Devant la caméra de Monaco Channel, qui a réalisé un reportage complet sur ce voyage de la princesse Stéphanie, il a rappelé que la Roumanie avait décroché le Lion d'or en 1996 et que des talents de ce pays s'expriment régulièrement sous le chapiteau de Fontvieille. Le tandem monégasque a d'ailleurs fait un passage obligé sous celui du Cirque Globus, un partenaire récurrent.

Avant de quitter la Roumanie, la princesse Stéphanie faisait d'une pierre deux coups, conviée le lendemain à rencontre la princesse héritière Margareta de Roumanie, fille du roi Michel de Roumanie, et son époux le prince Radu en leur fief du palais Elisabeta.