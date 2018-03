Stéphanie de Monaco témoin d'un bel anniversaire et d'un engagement unique

Soixante-dix ans que la Croix-Rouge monégasque oeuvre au service de ceux qui en ont besoin, à Monaco, mais aussi à l'international, un bel anniversaire célébré avec une exposition exceptionnelle.

Mobilisée depuis nombreuses années pour l'association, participant à de nombreuses actions comme pour la distribution de cadeaux organisée à Noël, Stéphanie de Monaco a assisté à la présentation de l'exposition le 13 février 2018, à la Salle d'Expositions du Quai Antoine Ier à Monaco. La représentante de la famille monégasque était notamment accompagnée de Frédéric Platini, vice-Président et du Secrétaire Général de la Croix-Rouge monégasque.

Captivée par les pièces et photos retraçant l'histoire la Croix-Rouge monégasque, de sa création à aujourd'hui, Stéphanie de Monaco a traversé les années avec beaucoup d'intérêt, certainement remués par certains souvenirs mis en lumière. Photographies d'archives inédites, vidéos, objets et oeuvres d'art ont ainsi été proposés au public entre le 13 février et le 3 mars.