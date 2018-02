Sting, président des Victoires 2018 : "Johnny Hallyday était une légende"

Ce vendredi 9 février, les Victoires de la musique 2018 ne sont pas seulement présentées pour la première fois par Daphné Bürki mais aussi présidées par un artiste étranger : Sting. Avant le show, diffusé en direct sur France 2 et France Inter depuis la Seine musicale à Boulogne-Billancourt, le Britannique s'est confié au Parisien. Il évoque son lien à la France et la figure légendaire de Johnny Hallyday.

Dans le quotidien, Sting rappelle qu'il a écrit Roxanne, l'un des plus gros tubes de The Police, à Paris. En novembre 2016, il était celui qui montait sur scène pour la réouverture du Bataclan. On lui doit aussi le duo Stolen Car avec Mylène Farmer en 2015. Cet amateur de Camus et de Sartre évoque naturellement Johnny Hallyday, mort en décembre 2017, à qui les Victoires vont rendre hommage ce soir : "Je ne l'ai jamais rencontré, mais je connaissais sa légende, c'était l'Elvis Presley français, affirme l'artiste de 66 ans. J'ai vu l'hommage que lui ont rendu les Français. Extraordinaire ! Un million de personnes dans les rues ! C'était très émouvant." S'il était un million sur les Champs-Élysées et jusqu'à La Madeleine où s'est déroulée la cérémonie, les obsèques de Johnny Hallyday ont été suivis par 15 millions de téléspectateurs.

Pour les Victoires, Sting se félicite de succéder dans le rôle de président à son "grand ami" Charles Aznavour. "Je prends la chose très au sérieux, je dois faire un beau discours en Français. Je suis un peu anxieux." L'artiste chantera également un extrait de son nouvel album, en duo avec Shaggy, intitulé 44/876 et attendu le 20 avril.