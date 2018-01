Victoires de la musique 2018, les nominations : Orelsan, Louane et Depardieu...

Victoires de la musique 2018 se tiendront le 9 février à la Seine musicale, sur l'île Seguin à Boulogne-Billancourt. Il s'agit de la 33e édition de cette cérémonie qui sera diffusée en direct sur France 2 et France Inter. Mardi 9 janvier, les nominations ont été révélées et sont dominées par le rappeur Orelsan. On y retrouve des habitués comme Camille, Julien Doré, M et Catherine Ringer tandis que Gérard Depardieu crée la surprise avec son spectacle sur son amie Barbara.

Thomas Thouroude et Bruno Guillon, qui présentaient la cérémonie l'année dernière, laissent leur place à la nouvelle recrue du service public : Daphné Bürki. Comme le rappelle l'AFP, les prix sont attribués par l'Académie des Votants, qui regroupe 600 membres représentatifs de la filière musicale (artistes, producteurs, médias, disquaires, agents...). Le public est quant à lui appeler à voter pour la Chanson originale de l'année.

Parmi les hommages qui seront rendus durant la cérémonie, deux ont déjà été annoncés : pour Johnny Hallyday et France Gall, qui viennent juste de nous quitter.

Les nominations :

Artiste masculin

Bernard Lavilliers

Orelsan

Soprano

Artiste féminine

Charlotte Gainsbourg

Louane

Catherine Ringer

Révélation scène

Eddy De Pretto

Gaël Faye

Fishbach

Album révélation

Aliose - Comme on respire

Juliette Armanet - Petite amie

Petit biscuit - Présence

Album de chansons

Brigitte - Nues

Albin de la Simone - L'un de nous

MC Solaar - Géopoétique

Album rock

BB Brunes - Puzzle

Lady Sir - Accidentally Yours

Shaka Ponk - The Evol

Album musiques urbaines

BigFlo & Oli - La vraie vie

Lomepal - Flip

Orelsan - La fête est finie

Albums musiques du monde

Amadou et Mariam - La confusion

M - Toumani et Sidiki Diabaté - Lamomali

Oumou Sangare - Mogoya

Album électro

ALB - Deux

Dominique Dalcan - Tempérance

Fakear - Karmaprena

Concert

Camille

Gérard Depardieu - Gérard Depardieu chante Barbara

Julien Doré - & Tour

Création audiovisuelle

Orelsan - Basique (Greg & Lio)

Gauvain Sers - Pourvu (Jean-Pierre Jeunet)

The Blaze - Territory (Jonathan et Guillaume Alric)

Chanson originale

Dommage de BigFlo & Oli

Ton mec de Kyo

Si t'étais là de Louane

Roule de Soprano