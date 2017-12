Stromae et Coralie posent pour Noël et dévoilent trois photos de leur mariage !

Depuis la fin de sa tournée mondiale et ses gros ennuis de santé, Stromae a changé de vie. Fini le rythme infernal de la promo et des concerts, le Belge est redevenu Paul Von Haver et se consacre à son épouse Coralie et à leur label Mosaert, avec lequel ils créent aussi bien de la mode que des clips. En ces fêtes de fin d'année, Coralie a posté de nouvelles photos sur son compte Instagram : pas seulement pour souhaiter un joyeux Noël à ses followers, mais aussi pour se souvenir qu'il y a deux ans, elle épousait Stromae dans un quatre-étoiles de Malines, le Martin's Patershof, non loin de Bruxelles.

Coralie Barbier poste ses photos par trois sur Instagram. Les trois dernières photos ont pour thème Noël et ont été dévoilées mardi 26 décembre 2017. La première la montre avec sa maman, la seconde est une boule de Noël dorée et la troisième un beau portrait la montrant au bras de son époux, Stromae. Le couple porte de jolies couleurs vives qui rappellent leur univers décliné chez Mosaert.