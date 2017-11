EXCLU - Stromae : "Sans mon frère, je me serais suicidé"

En juin 2015, alors qu'il parcourt le monde avec sa tournée triomphale Racine Carrée Tour, Stromae est rapatrié d'urgence de la République démocratique du Congo pour raison de santé. L'artiste belge s'était vu prescrire du Lariam, un antipaludique décrié, dont les effets ont été ravageurs. Deux ans après, le chanteur souffre toujours de crises d'angoisse. Il se confie dans Malaria Business, un documentaire inédit que diffusera France Ô dans son magazine Investigatiôns le 29 novembre à 20h55 et dont Purepeople.com vous propose en exclusivité de découvrir un extrait. Le film est réalisé par Bernard Crutzen et narré par Juliette Binoche.

Dans cet extrait exclusif, Stromae revient sur les conséquences dramatiques de l'utilisation de ce médicament : "J'ai subi des effets secondaires du Lariam. Ça m'est arrivé en juin 2015. C'était dans le cadre de ma tournée en Afrique. J'étais stressé, j'étais épuisé. Tout prédisposé à péter un plomb, ça c'était sûr, mais l'accélérateur c'était le Lariam. Pendant les concerts, je ne m'en rendais pas compte, on n'a pas le recul. C'est de la paranoïa, c'est plein de trucs", raconte l'artiste de 32 ans.

Je pèse bien mes mots quand je vous dis ça

Heureusement, Stromae est très bien entouré. D'abord par son épouse Coralie Barbier, mais aussi par son petit frère Luc Junior Tam, réalisateur prometteur qui travaille avec Coralie et lui au sein du label Mosaert. Le chanteur a une soeur et deux autres frères, l'un d'eux a tiré la sonnette d'alarme : "Mon frère a eu le déclic, poursuit Stromae. Il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais sans doute suicidé cette nuit-là. Ça, c'est sûr. Je pèse bien mes mots quand je vous dis ça. S'il n'avait pas été là, je ne pense pas que je pourrais vous parler aujourd'hui."

Stromae s'est déjà exprimé sur l'épreuve qu'il traverse. Dans un dossier de Marianne, paru en septembre, sur les méfaits du Lariam, le chanteur expliquait : "Aujourd'hui, je suis encore sensible aux crises d'angoisse. Il m'est déjà arrivé de devoir retourner d'urgence à l'hôpital. J'ai peu de regrets dans ma vie, mais, si je pouvais revenir en arrière et éviter de prendre du Lariam, je le ferais sans hésiter." En octobre dans Libération, l'interprète de Papaoutai disait avoir replongé : "Je perds la boule complètement. C'est vraiment pas chouette." Cette semaine, Coralie a posté un selfie au côté de son époux sur Instagram. Le couple a le sourire, on espère que Stromae se porte mieux.