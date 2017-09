Stromae et son petit frère Luc : "Il m'a fait découvrir plein de choses"

Depuis la fin de l'épopée scénique autour de son album Racine carrée, Stromae (32 ans) est redevenu Paul Van Haver et consacre tout son temps au label Mosaert, qu'il a créé avec son épouse Coralie Barbier. Le couple imagine des collections de prêt-à-porter mais s'associe aussi avec d'autres artistes et des réalisateurs, dont Luc Junior Tam, qui n'est autre que le petit frère de la star belge.

Ce mois-ci, Madame Figaro consacre un dossier à ces fratries d'artistes, de designers, de compositeurs... Ces frères qui ont décidé de s'associer comme les Foenkinos au cinéma où les Souchon (les fils d'Alain : Pierre et Charles) dans la chanson. Paul (Stromae) et son petit frère de cinq ans son cadet, Luc, coréalisent des vidéos au sein de Mosaert. Leur première coréalisation, avec leur complice Martin Scali, est le très beau clip Coward de Yael Naim. Depuis, le trio a réalisé Run UP ft. PartyNextDoor and Nicki Minaj pour Major Lazer et le clip du comité olympique Paris 2024 pour soutenir la candidature officielle de la capitale pour les Jeux. Mosaert et Stromae ont aussi collaboré avec Vitaa.

Ce talent m'impressionne, car l'intelligence d'un artiste repose sur cette qualité-là

Luc et Paul sont les petits derniers de cinq frères et une soeur élevés par leur mère seule en banlieue de Bruxelles. Leur père est mort durant le génocide rwandais en 1994. Malgré leurs cinq années de différence, Luc et Paul sont très proches : "J'ai toujours eu l'habitude de demander à Luc son avis sur ce que je faisais, commence Stromae. Étant très cultivé, écoutant beaucoup de genres musicaux différents, il m'a fait découvrir plein de choses que je ne connaissais pas."

Malgré leurs différences – Luc est tatoué, Paul ne l'est pas, pour ne citer qu'un exemple –, les deux frères arrivent à se retrouver dans le travail, grâce à des "références communes". Et le cadet d'admirer chez son aîné "sa facilité déconcertante à s'inspirer de plusieurs univers musicaux et de les retranscrire dans quelque chose d'unique" : "Ce talent m'impressionne, car l'intelligence d'un artiste repose sur cette qualité-là."

Dans cette interview, le duo nous apprend que le label Mosaert travaille actuellement à sa cinquième collection de prêt-à-porter. Stromae, qui a pour l'instant mis un terme à sa carrière solo, confiait récemment à Marianne être toujours "sensible aux crises d'angoisse" après avoir traité avec du Lariam, un médicament très controversé contre le paludisme. Il travaillerait également sur l'adaptation en comédie musicale du Livre de la jungle avec Omar Sy et Oxmo Puccino sur le devant de la scène.

