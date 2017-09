Stromae, sa santé en danger : "Je suis encore sensible aux crises d'angoisse"

Dans son nouveau numéro, Marianne publie un article consacré au Lariam, un médicament du laboratoire Roche, qu'un groupe de patients envisage de poursuivre en justice. Stromae s'est confié au magazine sur son expérience du médicament, prescrit au printemps 2015 lors de la partie africaine du Racine Carré Tour.

Il y confie être encore "sensible aux crises d'angoisse", un des effets secondaires du Larium, et regretter amèrement d'en avoir pris.

"Aujourd'hui, je suis encore sensible aux crises d'angoisse. Il m'est déjà arrivé de devoir retourner d'urgence à l'hôpital. J'ai peu de regrets dans ma vie, mais, si je pouvais revenir en arrière et éviter de prendre du Lariam, je le ferais sans hésiter", révèle Stromae à Marianne. Le chanteur et créateur de mode de 32 ans en avait également pris à l'adolescence. Il n'avait alors ressenti aucun effet secondaire.

Cauchemars, anxiété, dépression et confusion mentale font partie des symptômes des graves effets indésirables du Lariam. Marianne précise que des cas de suicide, d'idées et de comportement suicidaires ont également été rapportés.

