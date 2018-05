Suicide d'Avicii : Sa dernière compagne accusée d'être à l'origine du décès

Le couple formé par Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, et Tereza Kacerova n'était pas connu jusqu'à la terrible mort du célèbre DJ suédois survenue le 20 avril 2018. Quelques jours après le décès de l'auteur du tube planétaire Wake Me Up, le mannequin de 25 ans originaire de République tchèque avait révélé au grand jour leur histoire d'amour jusque là très bien protégée. La très jolie blonde s'était longuement exprimée sur Instagram, confiant que le couple envisageait de fonder une famille alors qu'elle est elle-même déjà maman d'un petit garçon, dont Avicii était très proche. C'est de nouveau via ce réseau social que Tereza Kacerova s'est à nouveau exprimée le 10 mai 2018.

Si le jeune mannequin reçoit de nombreux messages de soutien depuis la mort d'Avicii, elle est également la cible de violentes attaques. Certains lui reprochent d'avoir poussé le DJ au suicide en le forçant notamment à faire des concerts alors qu'il n'en avait pas envie. Le tout pour la gloire et l'argent. Tereza Kacerova a choisi de répondre à ses haters dans un long message. "Solliciter l'aide d'un professionnel, c'est le moment", lance-t-elle à ceux qui l'attaquent. "Je ne souhaiterais cela à aucun d'entre vous et j'ai pitié de vous parce que quelqu'un a vraiment dû vous blesser pour que vous soyez si cruels", ajoute-t-elle. Toujours en deuil, Tereza Kacerova reproche à ses détracteurs de rendre cette période délicate encore plus douloureuse qu'elle ne l'est déjà et leur interdit d'utiliser le vrai prénom d'Avicii qui ne doit être considéré que comme un DJ par tous ceux qui ne le connaissaient pas personnellement. "Tim ne savait pas que vous existez. Donc redescendez sur terre. Il est Tim pour moi. Pour vous il est Avicii. Si vous le connaissiez, rien qu'un peu, vous sauriez qu'il serait dégoûté par votre comportement. Il serait choqué, vous ne savez rien, clarifie le mannequin.