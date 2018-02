Super Nanny méconnaissable sans lunettes et sans costume sur Instagram

Sylvie Jenaly n'est pas la même à la ville qu'à l'écran.

Dans Super Nanny (NT1), celle qui fait régner l'ordre dans les foyers qui l'accueillent a un look tiré à quatre épingles avec ses lunettes rouges, sa coupe impeccable et son tailleur. Mais dans la vie de tous les jours, elle est beaucoup plus décontractée. On peut même dire qu'elle est méconnaissable sur sa dernière photo publiée sur Instagram. "En route pour Paris... ouiii un nouveau tournage... que du bonheur. Très bientôt sur vos écrans", a-t-elle écrit en légende d'un cliché sur lequel elle apparaît souriante, avec une coupe de cheveux un peu plus longue et notamment vêtue d'une veste en cuir. "Très charmante. bisous d'Istres", "La plus belle nanny", a-t-on notamment pu lire parmi les commentaires.