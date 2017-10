Sylvain Potard séparé de Kim Glow : "Nous n'étions pas compatibles !"

En mai dernier, Kim Glow (31 ans, star des Anges 9) et Sylvain Potard se mettaient en couple après leur rencontre dans les couloirs de NRJ12. Malheureusement, quatre mois plus tard, l'heure n'est plus du tout au romantisme et les ex-tourtereaux ont d'ores et déjà tourné la page de leur brève idylle...

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs, le champion de MMA de 37 ans – que l'on retrouve chaque soir entre 23h et 1h au côté d'Aymeric Bonnery sur NRJ – s'est confié à ce sujet : "Il ne s'est rien passé de spécial. Nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Nous avions deux optiques de vie différentes. Elle a sa vie, j'ai la mienne et nous n'étions pas compatibles. Du coup, on a décidé d'arrêter. (...) Et c'est vrai que nous avons été mis rapidement en lumière alors que je n'étais pas trop pour..."

Et le sportif d'ajouter à propos de sa célèbre ex : "Kim est une femme complètement différente dans la vie et à la télé. Faire de la télé-réalité, c'est son métier. Elle est comme une comédienne. Je tiens à dire que la télé-réalité n'a rien à voir dans notre rupture. Kim est une femme avec beaucoup de qualités. Je lui souhaite d'ailleurs de trouver quelqu'un de bien."

Espérons que Kim Glow, dont il se dit qu'elle a été "bouleversée" par cette nouvelle rupture, se remettra vite de cette peine de coeur.