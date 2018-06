Sylvester Stallone auteur d'une agression sexuelle ? La justice étudie son cas...

Alors que Jamie Foxx a récemment appris qu'il faisait l'objet d'une plainte pour avoir biflé (gifler avec son pénis) une femme lors d'une soirée à Las Vegas en 2002, une autre star hollywoodienne est inquiétée par la justice. Des procureurs américains ont ouvert une enquête pour déterminer si la star de films d'actions Sylvester Stallone devrait être poursuivie dans une affaire d'agression sexuelle signalée l'an dernier.

"Un dossier a été présenté aujourd'hui par la police de Santa Monica", municipalité qui jouxte Los Angeles, "à propos de Sylvester Stallone", a expliqué mercredi à l'AFP Greg Risling, porte-parole de la procureure de Los Angeles Jackie Lacey. "Il est examiné par notre équipe spécialisée dans les crimes sexuels", a-t-il ajouté.

En novembre dernier, une femme avait affirmé que l'acteur de 71 ans, connu pour ses rôles dans les sagas de films d'action Rocky et Rambo, l'avait agressée sexuellement dans les années 90. L'avocat de la star, Martin Singer, avait déclaré aux médias américains que son client "contestait catégoriquement cette accusation et [qu'il] est clair que cette femme [avait] fait un rapport (à la police) pour que son histoire soit publiée dans les médias". Il avait néanmoins reconnu que l'acteur avait eu une relation avec la victime présumée pendant un tournage en Israël en 1987 et qu'il était célibataire à ce moment-là. Singer avait également précisé que Sly envisageait de déposer une plainte pour fausse déclaration.