Sylvester Stallone : Sophia présente son amoureux canon, papa approuve !

Le cliché américain, celui de la bombe taille mannequin en couple avec le beau gosse populaire de l'université, figure de son équipe de football américain, a pris vie pour Sophia Stallone, la fille aînée de Sylvester Stallone. Sur Instagram, la belle de 20 ans s'affiche régulièrement au côté de son amoureux, un dénommé Connor Spears. Si les deux ont d'abord affiché une tendre complicité par le passé, c'est bel et bien en couple qu'ils se dévoilent aujourd'hui.

Mais qui est celui qui a fait craquer la fille de Rocky et de Jennifer Flavin ? Connor est appelé à devenir une star dans le milieu du football américain. Passé par l'université de Columbia, le jeune homme de 22 ans a été un pilier des Trojans d'USC, le club de la non moins prestigieuse université de Californie du Sud dont il est diplômé depuis cette année. Évoluant au poste de tight end (le demi-inséré en français), il a pour rôle-clé de bloquer les adversaires et de recevoir les passes du quarterback. Un poste pour lequel Connor est reconnu. Ses parents se nomment Christine et Bob Spears (lequel était un nageur de l'Ivy League, un groupe de huit universités privées parmi les plus prestigieuses du Nord-Est des États-Unis, qui détient toujours quatre records au Dartmouth College) et il a une soeur Corinne (24) ainsi qu'un frère, Tucker (19).