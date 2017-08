Sylvie Tellier déprimée après son année de Miss France : "Ce fut hyper violent"

Sylvie Tellier (39 ans) a réalisé un très joli parcours professionnel (et personnel !) depuis qu'elle a été élue Miss France en décembre 2001, à l'âge de 23 ans, devant Geneviève de Fontenay.

"C'est l'un des moments les plus forts de ma vie. Je ne m'étais pas projetée gagnante avec mon 1,72 mètre, mais je voulais bouffer le monde !", a confié la jeune mariée à nos confrères du Journal du Dimanche ce 30 juillet 2017.

Pour autant, celle qui allait devenir la directrice générale de la société Miss France quelques années plus tard n'a pas caché qu'elle avait été envahie par de nombreuses appréhensions au moment de rendre sa couronne fin 2002, lors de l'élection de Corinne Coman... Qu'allait-elle devenir sans son titre ?

"Quand j'ai rendu la couronne, tout s'est arrêté, a-t-elle expliqué à nos confrères. Je me suis sentie comme effacée de l'écran à images. Malgré mon caractère bien trempé, ce fut hyper violent. Je me demandais ce que j'allais faire de ma vie !"

C'est finalement avec le soutien de l'animateur Frédéric Lopez, alors à l'antenne sur Match TV, et du maire de Lyon Gérard Collomb qui lui a confié diverses missions qu'elle a d'abord décroché des piges avant d'être appelée en 2005 par Xavier Couture afin de devenir la responsable des relations extérieures de la société Miss France. Deux ans plus tard, Sylvie Tellier était désignée directrice générale de la société par Virginie Calmels, elle-même à la tête d'Endemol.

Aujourd'hui, Sylvie Tellier est une femme comblée sur tous les plans. Et à en juger par sa forme physique sur ses derniers posts Instagram, son statut de working mum et sa vie de famille avec Laurent et la petite Margaux (3 ans) ne l'empêchent pas de faire attention à sa silhouette !