Sylvie Tellier enceinte : Son gros "craquage", elle assume

Nul doute que Sylvie Tellier éliminera rapidement ces calories. Elle continue en effet a faire régulièrement du sport comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. "Manger sainement, continuer à pratiquer une activité physique douce et adaptée à bébé avec l'accord de votre médecin. À chacune sa façon de vivre sa grossesse. #samedi #gymdouce #grossesse #40ans J-3mois @coachriadbel", écrivait-elle notamment en commentaire d'une vidéo sur laquelle on la voyait pratiquer une activité physique.

Elle avait ensuite révélé que le plus difficile pour elle durant sa grossesse, c'était de "résister aux frites quand tes enfants te traînent au Mac Do".