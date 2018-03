Sylvie Tellier enceinte : Elle révèle ce qui est "le plus difficile"

Le 23 février dernier, Sylvie Tellier a annoncé sur Instagram qu'elle attendait son troisième enfant. Un heureux événement pour la maman d'Oscar (8 ans), né d'une précédente union, et de Margaux (3 ans). Aussi n'hésite-t-elle pas à partager un peu sa grossesse avec ses abonnés, sur Instagram.

Après avoir une fois de plus dévoilé son beau baby bump vendredi 9 mars, à l'occasion de l'avant-première du festival "Pirates et princesses", organisé par Disneyland Paris, à l'Opéra Garnier, elle a admis faire très attention à sa ligne. "Manger sainement, continuer à pratiquer une activité physique douce et adaptée à bébé avec l'accord de votre médecin. À chacune sa façon de vivre sa grossesse. #samedi #gymdouce #grossesse #40ans J-3mois @coachriadbel", a-t-elle légendé une vidéo sur laquelle on la voit faire de l'exercice physique.

Hors de question donc pour la directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation (9 ans) de faire un écart alimentaire. Lors de sa sortie au Mac Do avec ses enfants Oscar et Margaux, Sylvie Tellier a ainsi opté pour une salade, non sans mal. "Le plus difficile dans la grossesse, c'est résister aux frites quand tes enfants te traînent au Mac Do", a-t-elle légendé une photo représentant son repas.