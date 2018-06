Sylvie Tellier fête ses 40 ans : Iris Mittenaere se moque d'une photo "dossier"

La star de la soirée, c'était elle. Samedi 2 juin 2018, Sylvie Tellier fêtait ses 40 ans avec ses amis, dans un restaurant parisien. Un événement qu'elle a partagé sur Instagram. En story, elle a dévoilé une photo en compagnie de Valérie Damidot, Jarry, Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006) et Iris Mittenaere (Miss France 2016).

On a également pu compter sur certains de ses invités pour dévoiler quelques publications de son anniversaire. La meilleure amie de Camille Cerf a ainsi partagé une vidéo dans laquelle on aperçoit un serveur apporter le gâteau et une bouteille de champagne sur laquelle se trouve une photo assez old school de Sylvie Tellier à l'époque où elle était Miss : un "dossier" selon l'ancienne reine de beauté Iris Mittenaere laquelle a posé en compagnie de Malika Ménard (Miss France 2010), Marine Lorphelin (Miss France 2013) et Chloé Mortaud (Miss France 2009).

Malika Ménard a quant à elle partagé une photo de la future maman qui se préparait à souffler ses bougies, un boomerang de Chloé Mortaud et elle en train de manger un chamallow ou encore une vidéo où elle s'amuse avec Iris Mittenaere et Marine Lorphelin. Un anniversaire qu'il ne fallait semble-t-il pas louper.