Sylvie Tellier maman d'un petit Roméo : "Tata" Iris Mittenaere le gâte !

Iris Mittenaere est restée très proche de Sylvie Tellier.

Jeudi 19 juillet 2018, notre ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 a profité d'une douce journée d'été pour se rendre au domicile de la directrice de la société Miss France – accompagnée de son ami et attaché de presse Christopher – afin de rencontrer Roméo, le troisième enfant de la charismatique blonde né le 14 juillet dernier.

"Traverser Paris avec Iris Mittenaere en scooter + 5 ballons gonflés à l'hélium = arrivée en toute discrétion chez Sylvie Tellier #babyboy", a écrit Christopher en commentaire d'une vidéo boomerang immortalisée dans l'ascenseur menant chez la patronne des Miss. Une fois sur place, le duo a pu offrir ses petits cadeaux à Roméo et prendre bien entendu des nouvelles de la maman. "Merci tata Iris et tonton Christopher", a écrit de son côté Sylvie Tellier en prenant en photo la gentille attention de ses amis.

Pour rappel, Sylvie Tellier est aussi l'heureuse maman d'un jeune Oscar (8 ans, fruit de son premier mariage avec Camille Le Maux) et de Margaux (4 ans, née de ses amours avec son second mari Laurent).