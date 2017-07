Sylvie Vartan évoque les photos sexy de sa fille Darina : "Elle est majeure !"

Questionnée sur les photos publiées par sa fille sur les réseaux sociaux, la star de 72 ans a confié que c'était typiquement normal pour une jeune femme de son époque et que la décision appartenait désormais à Darina de s'exposer tel qu'elle le souhaite. "Toutes les filles de son âge, toutes ses amies font des photos. C'est la folie des photos. Je ne regarde pas au jour le jour ce qui se passe sur Instagram, je n'ai pas le temps. Ma foi, elle est majeure maintenant, elle décide de la façon dont elle veut se montrer", a-t-elle déclaré.

L'interprète de La plus belle pour aller danser, qui avait adopté sa fille en Bulgarie avec son second époux à la fin des années 1990, a conclu ses confessions en révélant ce vers quoi Darina espérait se destiner dans sa vie d'adulte. "Elle veut créer des collections, des choses comme ça, donc elle est très excitée, très motivée par ce côté mode, habits et photos", a-t-elle ajouté. On en connaît une qui peut donc compter sur les conseils avisés d'Ilona Smet en matière de mode...