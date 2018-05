Tahar Rahim et Leïla Bekhti : Les jeunes parents rayonnent à Cannes

Stacy Martin (Robe Dior Haute-Couture) et Tahar Rahim - Montée des marches du film « Le Grand Bain » lors du 71ème Festival International du Film de Cannes. Le 13 mai 2018 © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage Red carpet for the movie « Sink Or Swim » during the 71th Cannes International Film festival. On may 13th 201813/05/2018 - Cannes