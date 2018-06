Tal : Ce moment difficile avec son père qu'elle révèle enfin !

Tal est une chanteuse heureuse et comblée mais ça n'a pas été toujours le cas... De retour dans la musique avec la sortie de son quatrième album Juste un Rêve ce vendredi 8 juin 2018, la jeune femme de 28 ans a en profité pour se dévoiler sur un moment difficile de sa vie : l'absence de son père. Alors qu'elle était encore une petite fille, ses parents ont divorcé ! Son papa est retourné en Israël avec son grand frère pendant qu'elle est restée en France avec sa mère. Si elle n'a jamais voulu s'exprimer sur le sujet, Tal a changé d'avis...

Dans son dernier album, Tal a dédié la chanson ADN à son père et elle n'a pas hésité à parler de cette expérience douloureuse. La chanteuse de 28 ans redoutait pourtant de s'exprimer en chanson sur le fait d'avoir grandi sans père. Mais, la jolie brune a sauté le pas comme elle l'a confié lors d'une interview avec Télé 7 jours : "C'est la première fois que je me livre ainsi. Cela m'a pris du temps de parler d'une chose aussi personnelle, l'absence de mon père durant un moment de mon enfance. J'avais peur que les gens écoutent cela, même si mes fans connaissent mon histoire". Aujourd'hui, la star ne regrette rien : "Je suis contente de livrer quelque chose de si intime sur une mélodie dansante."

Quand on lui a demandé si son père avait déjà écouté cette chanson si spéciale, Tal a assuré qu'il ne l'avait pas encore fait. "Mais bientôt. Je stresse", a-t-elle avoué. On est certain que ce dernier sera très fier de sa fille ! Les Français, de leur côté, n'hésiteront pas à danser sur Mondial, son hymne - qu'elle a coécrit avec Soprano - pour la Coupe du Monde de football qui débutera le 14 juin en Russie.