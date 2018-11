Tara (Top Chef) fiancée : Les photos intimes de la fête dévoilées

Bien qu'elle n'ait pas remporté l'émission, Tara a marqué la dernière édition de Top Chef, diffusée sur M6 en janvier 2018. La jeune chef consultante à New York a donné du fil à retordre à ses camarades de par sa facette "rebelle" comme elle aime se définir. Depuis le clap de fin du concours culinaire, la brunette de 26 ans a une heureuse nouvelle à annoncer...

Le 3 août dernier, Tara a publié sur Instagram plusieurs photos d'une fête célébrée peu avant ses fiançailles avec son amoureux, un certain Nagi. Sur les clichés, la jeune femme prend la pose en robe longue rouge, toute souriante au bras de son chéri. Couteau à la main pour couper le gâteau ou encore en plein service des coupes de champagne, les amoureux semblent aux anges. Il faut dire que leur petite fête entre proches s'est déroulée dans un cadre idyllique au beau milieu d'un jardin verdoyant et autour d'un buffet frais et coloré. "La pizza party est devenue à la dernière minute une fête de pré-fiançailles", écrit Tara en légende.

Un mois plus tard, le 3 septembre 2018, le couple profitait de vacances à deux. Et c'est au Mexique qu'ils ont posé leurs bagages. Sur le réseau social, Tara et Nagi s'affichent complices dans un restaurant typique. Puis, en octobre, l'ancienne candidate de Top Chef et son fiancé prenaient la pose en tenues chic et élégantes. Enfin, le 13 novembre, Tara a partagé une photo d'elle au Liban, indiquant peaufiner son gâteau de fiançailles. Et de préciser : "Oui je fais mon propre gâteau de fiançailles."

Toutes nos félicitations à Tara et à son amoureux Nagi !