Taylor Momsen (Gossip Girl) électrique et MØ dansante à Rock en Seine

Rendez-vous incontournable à chaque fin d'été à Paris, le festival Rock en Seine a ouvert vendredi 25 août 2017 les portes de sa 15e édition. Et comme son nom l'indique, c'est bien le rock qui était à l'honneur lors des premiers concerts. Défiant les averses orageuses, Frank Carter & The Rattlesnakes ont ouvert le bal sur la Grande Scène, ramenant soleil et chaleur.

Derrière les furieux Anglais, c'est Taylor Momsen, que l'on avait découverte au cinéma dans Le Grinch puis vue dans la série Gossip Girl (où elle incarnait Jenny Humphrey), qui a électrisé le Domaine National de Saint-Cloud. La rockstar était programmée avec son groupe, The Pretty Reckless, et ses fans étaient au rendez-vous pour celle que l'on surnomme TayMo ou The Rock Princess. Rock'n'roll et sexy à la fois, la jolie blonde a fait parler les décibels avec une maturité musicale déconcertante, loin de ses débuts d'actrice et de cette époque où elle a failli jouer Hannah Montana – mais les producteurs lui avaient préféré Miley Cyrus.

Entendre du Justin Bieber à ReS, c'est possible

En début de soirée, les festivaliers ont pu danser aux rythmes électroniques de FKJ pendant que les célèbres rockeurs américains d'At The Drive In servaient le show le plus désinhibé de cette première journée. Les briscards écossais de The Jesus and Mary Chain se sont également distingués, tout comme leurs homologues de Franz Ferdinand, dont c'était le grand retour en France après plus de deux ans d'absence.

À la nuit tombée, pendant que la scène indé (The Shins, Black Lips) ravissait les mélomanes avertis, la pop a pris ses quartiers sur les deux plus grandes scènes du site. D'un côté, la Danoise MØ pour empiler les tubes, entre ses propres créations (Final Song, Kamikaze) et ses fameux featurings (Lean On avec Major Lazer, Cold Water avec Justin Bieber), le tout avec une énergie incroyable. De l'autre, le prodige Flume pour passer le cap des douze coups de minuit, avec un DJ set doublé d'un show lumineux de haute voltige conclu par son plus célèbre titre, You & Me.