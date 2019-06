Taylor Swift : Enfin réconciliée avec Katy Perry dans son clip Calm Down

De nombreuses stars sont présentes dans ce nouveau clip. Laverne Cox, de la série Orange Is the New Black, s'improvise jardinière. D'autres célébrités sont visibles comme la célèbre animatrice américaine Ellen DeGeneres, le cast de Queer Eye, RuPaul, Adam Lambert ou Jesse Tyler Ferguson. Le très beau Ryan Reynolds joue un artiste peintre et la chanteuse Ciara incarne un pasteur et unit deux mariés. Un concours de "pop queens" est organisé et certaines se transforment en Beyoncé, Adele ou Ariana Grande.

Toutes ces stars sont réunies pour lutter contre l'homophobie, Taylor Swift propose d'ailleurs à la fin de son clip un lien pour signer une pétition sur le site Change.org. Le 1er juin, Taylor Swift avait publié sa lettre au sénateur Lamar Alexander en faveur des droits pour les LGBT.