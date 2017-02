Taylor Swift et Emma Stone : Que s'est-il passé entre les deux ex-BFF ?

Il est de ces amitiés qui durent des années et d'autres... le temps d'une saison. C'est à peu près ce qu'il s'est passé pour les anciennes BFF Taylor Swift et Emma Stone. Tout a commencé en 2008 quand la jeune chanteuse et l'actrice ont fait connaissance lors de la cérémonie des Young Hollywood Awards. Une rencontre de bon augure pour les deux apprenties célébrités qui se sont tout de suite bien entendues. Après cette première soirée, la popstar de 27 ans et la petite amie d'Andrew Garfield ne se sont plus quittées.

À l'époque, Tay Tay et la jolie rouquine ne font rien, ou presque, l'une sans l'autre. Les deux amies enchaînent les soirées au cinéma et au restaurant, poursuivies par les paparazzi en folie, elles sont même photographiées en train d'acheter d'énormes pots de glace ou de dévaliser les magasins de bonbons ensemble. Deux ans après leur rencontre, c'est l'apogée de leur amitié puisque Emma Stone choisit Taylor Swift comme +1 pour l'accompagner à la première de son film Easy A.

L'actrice de 28 ans assure alors que Taylor "est drôle à mourir", tandis que l'interprète de I Don't Wanna Live Forever confie que "Emma Stone et Selena Gomez sont comme des soeurs pour" elle et "peuvent même prédire [s]es pensées". En 2014, la star de La La Land est bien sûr conviée à la célèbre journée de fête annuelle qu'organise Taylor pour l'indépendance américaine et vient accompagnée de son chéri. Dans la foulée, l'ex de Calvin Harris assiste à la première de son show Cabaret qu'elle donne à Broadway et chante les louanges de son amie sur les réseaux sociaux. C'est à peu près la dernière fois que les deux stars seront vues ensemble.

Le début de la fin

Depuis, elles fréquentent toujours le même cercle mais semblent s'éviter. Toutes deux présentes pour le 40e anniversaire de l'émission Saturday Night Live, elles n'ont même pas pris la peine de poser ensemble ou de se parler, tandis que lors du 1989 Tour de Taylor, Emma venue assister à l'une des représentations n'est pas montée sur scène, contrairement à toutes ses autres copines.

Alors, que s'est-il passé entre les deux ? Le doute plane ! Emma Stone semble s'être rapprochée d'autres actrices comme Jennifer Lawrence, tandis que Taylor évolue avec toute une nouvelle bande de it-girls, depuis Gigi Hadid jusqu'à Lena Dunham sans oublier Karlie Kloss ou Marta Hunt. Pas peu fière de sa joyeuse bande, elle les convie toutes au tournage de son clip Bad Blood, sur lequel Emma Stone n'a fait aucune apparition... N'a-t-elle pas reçu d'invitation ou a-t-elle préféré décliner ? Le mystère reste entier.

