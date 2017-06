Taylor Swift victime d'attouchements sexuels : Une première petite victoire...

Première victoire pour Taylor Swift dans le cadre de son procès contre le DJ David Mueller. Souvenez-nous, voilà bientôt quatre ans maintenant que la popstar est en guerre contre l'animateur et DJ radio qui lui aurait touché les fesses lors d'un shooting photo avec des fans, organisé dans les coulisses d'un de ses concerts.

La popstar de 27 ans avait alors immédiatement averti le manager de sa tournée ainsi que l'employeur du jeune homme (la radio Kygo), avant de porter plainte. Dans la foulée, celui qu'elle accuse d'agression sexuelle avait été viré de son emploi, après s'être supposément vanté d'avoir réussi à tripoter la célèbre chanteuse.

Au plus mal, l'homme avait ensuite décidé de poursuivre en justice l'interprète de Bad Blood pour diffamation et lui demandait aussi des dommages-intérêts pour la perte de son emploi. D'après les informations du site américain TMZ, un juge vient enfin de statuer une première fois sur l'affaire et a estimé qu'il y avait prescription concernant les plaintes de David Mueller, qui avait dépassé depuis belle lurette le délai d'un an quand il s'est manifesté auprès de la justice, courant 2015.

C'est donc une première petite victoire pour Tay Tay, qui a demandé un procès avec jury pour juger de l'affaire. La chanteuse qui s'est sentie violée par ce geste déplacé attend de pied ferme le jugement de son agresseur. Elle a promis de reverser tous les éventuels dommages-intérêts qui lui seraient alloués à des associations de soutien aux femmes victimes d'agressions et de violences sexuelles.

Coline Chavaroche