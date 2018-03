Tensions entre Agathe Auproux et Kelly Vedovelli ? La vidéo qui sème le doute

L'entente n'est pas toujours au beau fixe entre les différents chroniqueurs de Touche pas à mon poste (C8). Ces dernières semaines, les internautes ont été nombreux à remarquer le manque d'affinités entre Kelly Vedovelli et Agathe Auproux. Et alors que certains avaient quelques doutes, une séquence diffusée mercredi 7 février 2018 en a laissé plus d'un perplexe...

Dans le cadre des 4/3 de Jean-Luc Lemoine, toute l'équipe a été invitée à visionner une scène s'étant déroulée dans les semaines passées. Gloria, repérée dans Les Reines du shopping sous le nom de Patricia et chroniqueuse d'un jour remplaçant Kelly Vedovelli, révélait alors le nom de la personne qu'elle préférait dans la bande de TPMP : Agathe Auproux.

En revisionnant cette séquence, Kelly Vedovelli a levé les yeux aux ciel. Un geste qui n'est pas passé inaperçu auprès des internautes. Plusieurs fidèles de Touche pas à mon poste se sont en effet interrogés sur un possible froid entre la belle blonde et la jolie brune.

"Ça a l'air tendu entre elles...", "Bon, visiblement il y a beaucoup de tensions entre Kelly et Agathe ! Que se passe-t-il ? Ça commence à se sentir à l'antenne c'est gênant", "Plus de selfie entre Agathe et Kelly... Elles sont en froid ?", "Euh j'ai raté quelque chose : Kelly Vedovelli et Agathe Auproux ne sont plus copines ?", peut-on ainsi lire sur Twitter.

Pour l'heure, les deux jeunes femmes n'ont pas réagi...