The Good Doctor : Nouveau départ dans la série médicale

La série The Good Doctor est la révélation de la rentrée. Depuis la diffusion de son premier épisode le 28 août 2018 sur TF1, la série médicale cartonne en réunissant chaque semaine pas moins de 6 millions de téléspectateurs. Une réussite due à l'histoire poignante de la fiction portée par l'acteur Freddie Highmore dans la peau de Shaun Murphy, un brillant docteur autiste qui doit gérer son syndrome du savant face aux critiques et appréhensions de ses collègues.

Aux Etats-Unis, forte de son succès également, la série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison. Cette dernière sera d'ailleurs lancée dès le 24 septembre. A cette occasion, le média américain TV Line révèle que l'un des personnages ne fera plus partie des intrigues. Il s'agit de Beau Garrett, la comédienne qui incarnait l'avocate de l'hôpital, Jessica Preston.

Cette annonce survient après qu'un premier départ a été révélé. En effet, Chuku Modu, alias le docteur Jared Kalu, ne rempilera pas non plus pour la prochaine saison. Mais ces sorties prématurées laissent la place à d'autres personnages pour s'imposer. Ainsi, Fiona Gubelmann (Dr Morgan Reznick), Will Yun Lee (Dr Alex Park), Christina Chang (Dr Audrey Lim) et Paige Spara (Lea) deviendront récurrents.

The Good Doctor accueillera également de nouveaux visages, à commencer par celui de Lisa Edelstein, qui incarnera le docteur Blaize. L'actrice retrouvera donc le réalisateur du show qui est également le créateur de Dr House, dans laquelle elle a déjà joué durant sept saisons le docteur Cuddy.

Retrouvez The Good Doctor chaque mardi sur TF1 dès 21h